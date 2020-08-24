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FETÖ'nün firari spikeri Erkan Akkuş adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'u önceki gün İzmit'te saklandığı evde gözaltına almıştı. Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Eski Bugün TV sunucusu olan Erkan Akkuş, emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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