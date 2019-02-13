FETÖ'nün futbol ayağı davasında Uğur Tütüneker'e beraat

FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin soruşturmada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Uğur Tütüneker'in beraatine karar verildi. Mahkeme, savcılık mütalaasında örgüt üyeliğinden cezalandırılması talep edilen İsmail Demiriz'in duruşmasını ertelerken, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.

FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte hazır bulunurken, firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan İsmail Demiriz'in FETÖ/PDY üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Uğur Tütüneker hakkında örgüt üyeliğinden dava açıldığı hatırlatılan savcılık mütalaasında, soyut iddialar dışında somut delil bulunmadığından sanık Uğur Tütüneker'in beraatine karar verilmesi istendi. Savcılık, ifadesi alınamayan firari sanık Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını istedi.

Duruşmada sanık İsmail Demiriz, “Masumum. Suçlu değilim. Beraatimi istiyorum” dedi. Söz alan Demiriz'in avukatı ise mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak üzere süre talep ettiklerini belirtti.

Sanık Uğur Tütüneker de savcılık mütalaası doğrultusunda beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, her türlü şüpheden uzak şekilde atılı suçu işlediği sabit olmadığından Uğur Tütüneker'in beraatine karar verdi. Mahkeme, süre talep eden İsmail Demiriz'in avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verdi. İsmail Demiriz'in dosyasını ayıran mahkeme heyeti, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın da ayrı bir esas üzerinden yürütülmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uğur Tütüneker, “Adalet yerini buldu” dedi.