FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu tutuklandı

Ümraniye'de FETÖ bölge sorumlusu olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de polis ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Hüseyin G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına almış ve şahsın üzerinde de Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirmişti. Sözde Ümraniye Yeşilvadi bölge sorumlusu ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen Hüseyin G. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Hüseyin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.