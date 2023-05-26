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Feyenoord'da Arne Slot'un sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı

Feyenoord, Teknik Direktör Arne Slot’un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Feyenoord, Teknik Direktör Arne Slot'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.


Hollanda Eredivisie'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'da Teknik Direktör Arne Slot'un sözleşmesi yenilendi. Hollanda temsilcisi, 44 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığı duyurdu. Slot, "Buradaki işim henüz bitmedi. Feyenoord ile harika bir sezon geçirdik, verilen tüm sıkı çalışmanın harika bir ödülü olan şampiyonlukla birlikte kulüpte devam etmek istiyorum. Yazın ardından dört gözle beklediğim Şampiyonlar Ligi'nde bir macera ve Hollanda şampiyonluğu var. Bu yüzden Rotterdam'da, Feyenoord'un antrenörü olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.


Kırmızı-beyazlı ekibin başında toplamda 100 maça çıkan Slot, 65 galibiyet, 20 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.

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