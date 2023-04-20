Feyzullah Aktürk: “Allah nasip etti, o rüyayı yaşıyorum”

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, “‘O anlar rüya gibi, tekrar o rüyaya dalmak istiyorum' diyordum. Allah nasip etti şu an o rüyayı yaşıyorum” dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, elde ettiği bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Aktürk, “‘O anlar rüya gibi, tekrar o rüyaya dalmak istiyorum' diyordum. Allah nasip etti şu an o rüyayı yaşıyorum. Son Avrupa şampiyonu olarak geldim, unvanımı korumak istiyordum. Allah nasip etti, unvanımı korudum. Avrupa şampiyonasının ilk altın madalyası benimle oldu. İnşallah yarın Yasemin Adar'la, Rıza Kayaalp'le, diğer arkadaşlarla devamı gelecektir. Geçen Avrupa şampiyonasında 7 altın çıkardık. İnşallah bu sefer o altın madalya sayısını geçmek istiyoruz. Altın madalya, tüm Türk milletine armağan olsun” ifadelerini kullandı.