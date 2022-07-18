İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 - Polonya: 53

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya’yı 54-53’lük skorla yendi.

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 54-53'lük skorla yendi.


Karadağ'ın Podgorica şehrinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, Polonya ile karşılaştı. Bemax Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler 34-29 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 54-53 kazanmayı başardı.


20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Adem Bona 18, Sarper David Mutaf 10 sayı kaydetti. Polonya'da ise Igor Milicic 19 sayıyla oynadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.