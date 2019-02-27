FIBA 2019 Dünya Kupası kuralarında seri başı olacak ülkeler belli oldu

Türkiye'nin mücadele edeceği FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası kura çekiminde Çin, ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan seri başı olacak. Öte yandan FIBA Dünya Sıralaması açıklanırken, Ay-Yıldızlılar 17. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından, turnuvada yer alacak 32 takım belli olmasıyla birlikte, Erkekler Dünya Sıralamasını da güncelledi. Sıralamanın güncellenmesiyle birlikte 16 Mart'ta çekilecek Dünya Kupası kura çekiminde seri başı olacak ülkeler de belli oldu. Ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülke kurada seri başı olacak. Türkiye'nin de katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'nın kura çekiminde Çin (Ev sahibi), ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan (Dünya sıralamasında yedinci sırada yer alan Slovenya kupadan elendiği için) seri başı olacak.

Güncellenen FIBA Dünya Sıralaması'nda ABD zirvede yer alırken, onu İspanya ile Fransa takip etti. Listede Rusya 10. sıraya yükselirken, Türkiye ise 17. sıradaki yerini korudu.

Kuralar 16 Mart'ta

Dünya Kupası'nın kura çekimi 16 Mart'ta Çin'in Shenzen şehrinde gerçekleşecek olup, kura çekiminin ardından 32 takım 4'er takımdan oluşan 8 gruba ayrılacak. Dünya sıralaması ve coğrafi prensiplere dayanan kura çekimi prosedürleri, hafta içerisinde FIBA tarafından yayınlanacak.

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım ise şu şekilde:

Ev Sahibi: Çin

Afrika (5): Angola, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal, Tunus

Asya (7): Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Filipinler, Ürdün

Amerika (7): Arjantin, Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, ABD, Venezuela

Avrupa (12): TÜRKİYE, İspanya, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Rusya, Sırbistan