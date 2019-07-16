FIBA 2021 Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı

Almanya'da düzenlenen törende, FIBA Kadınlar EuroBasket 2021'e Fransa ve İspanya, Erkekler EuroBasket 2021'e ise Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törenle birlikte, 2021 yılında gerçekleşecek FIBA Kadınlar ve Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. FIBA Kadınlar EuroBasket 2021'e Fransa ve İspanya ev sahipliği yapacakken, Erkekler EuroBasket 2021 Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kadınlarda Ukrayna ve İsveç, erkeklerde ise Estonya, Macaristan ve Slovenya şampiyonaların ev sahipliğine aday olan diğer ülkelerdi.

Kadınlar EuroBasket finali Paris'te

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları ve çeyrek finaller Valencia ve Lyon'da oynanacakken, yarı final ve final karşılaşmaları Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak. 2021 yılının Haziran ayında gerçekleşecek olan Kadınlar EuroBasket 2021'de 16 takım yer alacak. Kasım 2019'da başlayacak EuroBasket Elemeleri'nin kura çekimi 22 Temmuz'da Münih'te yapılacak.

Erkekler EuroBasket finali Berlin'de

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise grup müsabakaları ev sahibi olarak açıklanan dört ülkede de oynanacak. Grup müsabakalarının şehirleri Prag, Tiflis, Milano ve Berlin olacak. Final aşamasındaki maçlar ise Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alacak.

FIBA EuroBasket 2021, FIBA'nın duyurduğu yeni sistemin ardından, oyunculara bir serbest yaz dönemi sağlamak amacıyla dört yılda bir düzenlenecek ilk EuroBasket olacak. 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşecek FIBA EuroBasket 2021'in eleme maçları Şubat ve Kasım 2020 ile Şubat 2021'de oynanacak.