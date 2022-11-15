FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 77 - Türkiye: 76

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.
Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Yohan Rosso, Saverio Lanzarini, Luis Castillo
Sırbistan: Marko Guduric 18, Vladimir Lucic 8, Aleksa Radanov 3, Stefan Jovic 6, Dusan Ristic 16, Ognjen Dobric 11, Danilo Andusic, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz 5, Luka Mitrovic 10
Başantrenör: Svetislav Pesic
Türkiye: Onuralp Bitim 18, Sadık Emir Kabaca 6, Scottie Wilbekin 22, Ercan Osmani 8, Kenan Sipahi 11, Yiğitcan Saybir 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu 2, , Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 24-21 (Sırbistan lehine)
Devre: 37-34 (Sırbistan lehine)
3. Periyot: 54-54