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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 77 - Türkiye: 76

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu.



Salon: Aleksandar Nikolic


Hakemler: Yohan Rosso, Saverio Lanzarini, Luis Castillo


Sırbistan: Marko Guduric 18, Vladimir Lucic 8, Aleksa Radanov 3, Stefan Jovic 6, Dusan Ristic 16, Ognjen Dobric 11, Danilo Andusic, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz 5, Luka Mitrovic 10


Başantrenör: Svetislav Pesic


Türkiye: Onuralp Bitim 18, Sadık Emir Kabaca 6, Scottie Wilbekin 22, Ercan Osmani 8, Kenan Sipahi 11, Yiğitcan Saybir 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu 2, , Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar 2


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 24-21 (Sırbistan lehine)


Devre: 37-34 (Sırbistan lehine)


3. Periyot: 54-54

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