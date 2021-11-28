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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Ademir Zurapovic, Martin Horozov, Zdravko Rutesic


Türkiye: Tolga Geçim, Şehmus Hazer 7, Samet Geyik 2, Doğuş Özdemiroğlu 1, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11, Furkan Haltalı 7, Sadık Emir Kabaca, Shane Larkin 22, Melih Mahmutoğlu 9, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar 8


Başantrenör: Orhun Ene


Büyük Britanya: Dan Clark 17, Teddy Okereafor 4, Gabriel Olaseni 15, Tarik Phillip 14, Carl Wheatle, Kavell Bigby-Williams, Ashley Hamilton 7, Benjamin Mockford 3, Dwayne Lautier-Ogunleye 5


Başantrenör: Marc Steutel



1. Periyot: 16-23 (Büyük Britanya lehine)


Devre: 37-37


3. Periyot: 60-54 (Türkiye lehine)

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