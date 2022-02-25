FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Erkek Basketbol Mili Takımı deplasmanda Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya ay-yıldızlıları; Kenan Sipahi, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. 12 Dev Adam, ilk periyodu 20-13 üstün geçerken, devreyi de 40-32 geride tamamladı. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu da 60-56 önde tamamlarken, salondan da 72-71 galip ayrıldı.

A Erkek Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu 21, Shane Larkin ve Samet Geyik 10'ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Yunanistan'da ise Dimitrios Agravanis ve Georgios Papagiannis 14'er sayıyla oynadı.

Milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.