FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya’yı 78-62’lik skorla mağlup etti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.
Salon: Kodeljevo
Hakemler: Alexandre Deman, Mihkel Manniste, Alin Faur
Slovenya: Oblak 21, Baric 4, Friskovec 4, Gorsic 8, Jakovina 8, Debeljak 6, Jelenc, Kroselj 8, Senicar 3
Türkiye: Merve Aydın 10, Pelin Bilgiç 10, Bahar Çağla Ökten 10, Stokes 11, Olcay Çakır Turgut 16, Göksen Fıtık 3, Tuğçe Canıtez 4, Şerife Alperi Onar 5, Esra Ural Topuz 4, Melis Gülcan 4, Manolya Kurtulmuş 1, Sevgi Uzun
1. Periyot: 14-27
Devre: 20-46
3. Periyot: 38-64