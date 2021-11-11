İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya’yı 78-62’lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.



Salon: Kodeljevo


Hakemler: Alexandre Deman, Mihkel Manniste, Alin Faur


Slovenya: Oblak 21, Baric 4, Friskovec 4, Gorsic 8, Jakovina 8, Debeljak 6, Jelenc, Kroselj 8, Senicar 3


Türkiye: Merve Aydın 10, Pelin Bilgiç 10, Bahar Çağla Ökten 10, Stokes 11, Olcay Çakır Turgut 16, Göksen Fıtık 3, Tuğçe Canıtez 4, Şerife Alperi Onar 5, Esra Ural Topuz 4, Melis Gülcan 4, Manolya Kurtulmuş 1, Sevgi Uzun


1. Periyot: 14-27


Devre: 20-46


3. Periyot: 38-64

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.