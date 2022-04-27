FIBA Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji: 90 - Reggio Emilia: 74

FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı konuk etti. İtalya'da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, ikinci maçı da 90-74 galip tamamlayarak FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

Bahçeşehir Koleji: Jamal Jones 14, Langston Hall 2, Jamar Smith 17, Oğuz Savaş 5, Berkay Candanx 7, Muhammed Baygül 6, Richard Solomon 4, Kartal Özmızrak 7, Sam Dekker 12, Tarık Black 12, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir

Başantrenör: Erhan Ernak

Reggio Emilia: Mikael Hopkins 9, Arturs Strautins 19, Andrea Cinciarini 8, Justin Johnson 9, Stephen Thompson Jr. 19, Flippo Baldi Rossi 8, Bryant Crawford 2, Tyler Larson

Başantrenör: Attilio Caja

1. Periyot: 30-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 43-37 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 64-56 (Bahçeşehir Koleji lehine)

5 faulle çıkan: Flippo Rossi (35.03), Mikael Hopkins (36.42) (Reggio Emilia)