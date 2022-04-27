FIBA Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji: 90 - Reggio Emilia: 74

FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia’yı konuk etti.
FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı konuk etti. İtalya'da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, ikinci maçı da 90-74 galip tamamlayarak FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.
Salon: Ülker Arena
Hakemler: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka
Bahçeşehir Koleji: Jamal Jones 14, Langston Hall 2, Jamar Smith 17, Oğuz Savaş 5, Berkay Candanx 7, Muhammed Baygül 6, Richard Solomon 4, Kartal Özmızrak 7, Sam Dekker 12, Tarık Black 12, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir
Başantrenör: Erhan Ernak
Reggio Emilia: Mikael Hopkins 9, Arturs Strautins 19, Andrea Cinciarini 8, Justin Johnson 9, Stephen Thompson Jr. 19, Flippo Baldi Rossi 8, Bryant Crawford 2, Tyler Larson
Başantrenör: Attilio Caja
1. Periyot: 30-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 43-37 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 64-56 (Bahçeşehir Koleji lehine)
5 faulle çıkan: Flippo Rossi (35.03), Mikael Hopkins (36.42) (Reggio Emilia)