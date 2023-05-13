İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu Sadık Emir Kabaca seçildi

Galatasaray’ın başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Galatasaray'ın başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.


FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi.


22 yaşındaki basketbolcu bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.