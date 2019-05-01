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FIBA Dünya Basketbol Zirvesi 2019, Pekin'de düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), üye ulusal federasyonlarına 21.

FIBA Dünya Kongresi'nin 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirileceğini bildirerek program, hedef ve faaliyetlerini açıkladı.


21. FIBA Dünya Kongresi'nin 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan etkinlik, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 heyecanından birkaç gün önce başlayacak ve 213 ulusal federasyonu temsil eden delegeleri bir araya getirecek. Etkinlikte delegelere dünya basketbol yönetim organının tüm hedeflerine ulaşma konusunda kaydettiği ilerleme ve yürütülen işler hakkında bilgiler verilecek.


21. FIBA Dünya Kongresi program özeti ve etkinlikleri şöyle:



28 Ağustos Çarşamba


FIBA Merkez Kurulu oturumu



29 Ağustos Perşembe


FIBA Dünya Kongresi açılış ve genel kurul oturumu


FIBA Dünya Kongresi resmi akşam yemeği



30 Ağustos Cuma


FIBA Dünya Kongresi ara oturumları


FIBA Onur Listesi tanıtım töreni öğle yemeği


FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 açılış töreni



Ulusal Federasyonlar, 31 Mayıs'a kadar, delege veya delegelerini tescil ettirmek ve dilerlerse bu pozisyonların her biri için adaylıklarını sunmak üzere davet edildi.

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