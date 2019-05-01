FIBA Dünya Basketbol Zirvesi 2019, Pekin'de düzenlenecek

FIBA Dünya Kongresi'nin 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirileceğini bildirerek program, hedef ve faaliyetlerini açıkladı.

21. FIBA Dünya Kongresi'nin 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan etkinlik, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 heyecanından birkaç gün önce başlayacak ve 213 ulusal federasyonu temsil eden delegeleri bir araya getirecek. Etkinlikte delegelere dünya basketbol yönetim organının tüm hedeflerine ulaşma konusunda kaydettiği ilerleme ve yürütülen işler hakkında bilgiler verilecek.

21. FIBA Dünya Kongresi program özeti ve etkinlikleri şöyle:

28 Ağustos Çarşamba

FIBA Merkez Kurulu oturumu

29 Ağustos Perşembe

FIBA Dünya Kongresi açılış ve genel kurul oturumu

FIBA Dünya Kongresi resmi akşam yemeği

30 Ağustos Cuma

FIBA Dünya Kongresi ara oturumları

FIBA Onur Listesi tanıtım töreni öğle yemeği

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 açılış töreni

Ulusal Federasyonlar, 31 Mayıs'a kadar, delege veya delegelerini tescil ettirmek ve dilerlerse bu pozisyonların her biri için adaylıklarını sunmak üzere davet edildi.