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FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri'nin programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve İsveç maçlarının programı belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve İsveç maçlarının programı belli oldu.


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin yaklaşan penceresi için maç takvimi ve maçların oynanacağı saatler onaylandı. 27-30 Kasım tarihleri arasında Avrupa genelinde onaylanan 8 ülkede gerçekleşecek olan her grubun maçları, tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için korumalı fanus ortamında oynanacak.


Fanus ortamında düzenlenecek turnuvada maçlar; Espoo (Finlandiya), İstanbul (Türkiye), Ljubljana (Slovenya), Pau (Fransa), Saraybosna (Bosna Hersek), Valensiya (İspanya), Vilnius (Litvanya), Tallinn'de (Estonya) oynanacak.


FIBA İcra Kurulu, hem Kasım hem de Şubat pencerelerinin iç saha ve deplasman maçları yerine fanus ortamında oynanması kararını eylül ayında almıştı.


Buna göre A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki maçların programı şu şekilde:



27 Kasım Cuma


16.00 Hollanda - İsveç


19.00 Hırvatistan - Türkiye



29 Kasım Pazar


17.00 Hollanda - Türkiye


20.00 İsveç - Hırvatistan

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