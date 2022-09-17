FIBA EuroBasket 2025'in dördüncü ev sahibi Polonya oldu

EuroBasket 2025'in ev sahibi olacak ülkelerden dördüncüsü Polonya oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Polonya'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'in ev sahibi ülkelerinden biri olacağını açıkladı. Turnuvanın grup aşaması, EuroBasket 2022'de olduğu gibi, dört ülkede gerçekleşecek. Grup aşamasına Polonya haricinde Letonya, Kıbrıs ve Finlandiya ev sahipliği yapacak olup, final aşaması ise Letonya'da düzenlenecek.