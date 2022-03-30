FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 - Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden’ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.
FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.
Salon: Vijf Meihal
Hakemler: Ivor Matejek, Francisco Arana, Carsten Straube
ZZ Leiden: Midtgaard 15, Dunn 17, Mikalauskas 9, Tubutis 2, Bouwknecht 7, De Jong 14, Bree 7, Ververs, Olisemeka
Başantrenör: Eddy Casteels
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Muhammed Baygül 11, Black 6, Berkay Candan 2, Hall 5, Solomon 1, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 19-16 (ZZ Leiden lehine)
Devre: 38-33 (ZZ Leiden lehine)
3. Periyot: 58-51 (ZZ Leiden lehine)