İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 - Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden’ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.

FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.



Salon: Vijf Meihal


Hakemler: Ivor Matejek, Francisco Arana, Carsten Straube


ZZ Leiden: Midtgaard 15, Dunn 17, Mikalauskas 9, Tubutis 2, Bouwknecht 7, De Jong 14, Bree 7, Ververs, Olisemeka


Başantrenör: Eddy Casteels


Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Muhammed Baygül 11, Black 6, Berkay Candan 2, Hall 5, Solomon 1, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak


Başantrenör: Zafer Aktaş


1. Periyot: 19-16 (ZZ Leiden lehine)


Devre: 38-33 (ZZ Leiden lehine)


3. Periyot: 58-51 (ZZ Leiden lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.