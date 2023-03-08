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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023’ün kura çekimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023'ün kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine göre Türkiye Kadın A Milli Takımı Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile D Grubu'nda Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da mücadele edecek.


Dörder takımla 4 gruptan oluşan turnuvada, gruplarını ilk sırada bitiren 4 takım direkt olarak çeyrek finale çıkma hakkı kazanırken 2 ve 3'üncü sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final için mücadele edecek.


FIBA Kadınlar EuroBasket 2023, 15 Haziran'da başlayacak olup grup aşaması ve çeyrek final elemeleri İsrail'in Tel Aviv şehri (A ve B grupları) ile Ljubljana'da (C ve D grupları) oynanacak. Final etabı ise Ljubljana'da düzenlenecek ve 25 Haziran'da sona erecek.



Kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:


A Grubu: Karadağ (1), Letonya (2), İspanya (3), Yunanistan (4)


B Grubu: Belçika (1), İtalya (2), Çekya (3), İsrail (4)


C Grubu: Almanya (1), Büyük Britanya (2), Slovenya (3), Fransa (4)


D Grubu: Türkiye (1), Slovakya (2), Macaristan (3), Sırbistan (4)

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