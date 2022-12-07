FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Alagöz Holding: 82 - ZVVZ USK Prag: 72

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5.
hafta maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatma periyoduna giden mücadeleden 82-72 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Velena Tomic (Hırvatistan), Ciprian Stoica (Romanya), Alexandra Stan (Romanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 2, Meesseman 9, McBride 20, Iagupova 25, Stokes, Howard 16, Şerife Alperi Onar 2, Raca, Epoupa 8, Merve Aydın
ZVVZ USK Prag: Oblak 6, Conde 12, Vukosavljevic 10, Vyoralova, Vorackova, Thomas 21, Wrzesinski, Jones 23, Fagbenle
1. Periyot: 18-23 (ZVVZ USK Prag lehine)
Devre: 42-44 (ZVVZ USK Prag lehine)
3. Periyot: 51-55 (ZVVZ USK Prag lehine)
Normal süre: 69-69