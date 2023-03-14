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FIBA Kadınlar EuroLeague: Fenerbahçe: 82 - Sopron Basket: 62

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket’i 82-62’lik skorla mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket'i 82-62'lik skorla mağlup etti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)


Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 2, Emma Meesseman 15, Kayla McBride 12, Alina Iagupova 13, Breanna Stewart 20, Satou Sabally 13, Mina Djordjevic, Alperi Onar 3, Ivana Raca, Courtney Vandersloot 4, Merve Aydın, Kiah Stokes


Başantrenör: Marina Maljkovic


Sopron Basket: Zsofia Fegyverneky 7, Ezi Magbegor 17, Dalma Czukor 6, Jelena Brooks 9, Yvonne Turner 9, Olivia Epoupa, Alice Kunek 7, Aliz Varga, Dragana Stankovic, Vivien Borondy 7


Başantrenör: David Gaspar


1. Periyot: 22-19 (Fenerbahçe Alagöz Holding lehine)


Devre: 40-35 (Fenerbahçe Alagöz Holding lehine)


3. Periyot: 62-58 (Fenerbahçe Alagöz Holding lehine)

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