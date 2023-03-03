FIBA Kıtalararası Kupa, Singapur ev sahipliğinde ilk defa Asya'da gerçekleşecek

kez organize edilecek FIBA Kıtalararası Kupa'nın Singapur'da ilk kez düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Singapur Spor Bakanlığı, FIBA Kıtalararası Kupa'yı ilk kez Asya'yı da kapsayacak şekilde genişleten ve modern kulüp basketbolunu daha iyi yansıtacak 3 yıllık bir ortaklık üzerinde anlaşmaya vardı. Singapur Spor Merkezi, 21-24 Eylül 2023 tarihlerinde 33. kez düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapacak ve FIBA Kıtalararası Kupa böylece ilk defa Asya'da düzenlenecek. Bu nedenle müsabaka, yerel ve kıtasal liglerin takvimi ile uluslararası oyuncuların programına daha verimli bir şekilde uyum sağlamak adına eylül ayında gerçekleşecek.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, "Bu anlaşma, hem nesiller öncesine dayanan bir basketbol rüyasının gerçekleşmesi hem de küresel kulüp basketbolunun geleceği için bir yükselme rampası işlevi görüyor. Kültürlerin birleştiği Singapur, bunun hayata geçmesi için ideal bir yer. 1966'da düzenlenen ilk FIBA Kıtalararası Kupa, vizyonerler tarafından tasarlanan ilham verici bir etkinlikti. Basketbol yoluyla farklı kültürleri birleştirmeye yardımcı olacak bir yarışma düşünüldü ancak etkinliğin bir gün dünyanın her köşesinden kulüplerin rekabet ettiği bir noktaya geleceğini o zamanlar sadece hayal etmişlerdi" dedi.

Singapur'da eylül ayında düzenlenecek etkinlikte mücadele eden kulüp sayısı dört takımdan altı takıma çıkacak ve FIBA ile Çin Basketbol Birliği tarafından ortaklaşa seçilen bir Çin kulübü, son iki yılda olduğu gibi aynı dört kıtanın ligini temsil eden dört takıma katılacak. Altıncı takım, FIBA tarafından daha sonra açıklanacak. Bu dört takım arasında FIBA ve NBA ortaklığıyla yürütülen 12 Afrika ülkesinden en iyi 12 kulüp takımının yer aldığı profesyonel bir lig olan 2023 Basketbol Afrika Ligi (BAL) şampiyonu, 2022-23 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika 2022-2023 şampiyonu ve bir Amerika Basketbol Birliği (NBA) Gelişim Ligi (G League) takımı yer alacak.

Mark Tatum: "Şampiyonların bu yıl Singapur'da yapılacak turnuvada temsil edileceği için heyecanlıyız"

NBA Komiser Yardımcısı ve Uygulayıcı Genel Müdürü Mark Tatum ise, "FIBA Kıtalararası Kupa, NBA dışındaki en iyi kulüp takımları için önemli bir vitrin ve dünya çapındaki profesyonel basketbol liglerinin gücünü yansıtıyor. NBA G League Ignite ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonlarının bu yıl Singapur'da yapılacak turnuvada temsil edileceği için heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Toh Boon Yi: "Basketbol her zaman Singapurlular arasında popüler bir spor olmuştur"

Spor Singapur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Toh Boon Yi de görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Basketbolseverlere birinci sınıf basketbol aksiyonunu yaşatacak olan FIBA Kıtalararası Kupa'ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Basketbol her zaman Singapurlular arasında popüler bir spor olmuştur. FIBA Kıtalararası Kupa bu ilgiyi daha da artıracak ve daha fazla insana, özellikle de gençlere basketbol oynamaları ve izlemeleri için ilham verecek."

FIBA Kıtalararası Kupa'nın son şampiyonu İspanyol kulübü Lenovo Tenerife olurken, Real Madrid, kupayı beş kez kazanarak kupa tarihinin en çok madalya kazanan kulübü olmaya devam ediyor.