FIBA, Kıtasal Kupa Elemeleri'ni başarıyla tamamladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kasım ayında dört farklı kıtada gerçekleştirdiği FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri'ni, uluslararası basketbol topluluğunun dünya çapındaki koronavirüs salgınının ortasında gösterdiği olağanüstü çaba ile başarıyla tamamladı.

Tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin ön planda tutulduğu turnuvalarda, dünyanın dört bir yanından 72 takım ve 870 oyuncunun yer aldığı 78 eleme maçı oynandı. Müsabakalar, FIBA İcra Komitesi'nin eylül ayında aldığı karara göre; Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'daki 15 farklı şehirde güvenli fanuslarda gerçekleşti. FIBA 2022 Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde D Grubu'na Türkiye, İstanbul'da ev sahipliği yaparak; Hollanda, Hırvatistan ve İsveç'i ağırladı.

FIBA Tıp Komisyonu tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile görüştükten sonra geliştirilen kapsamlı ihtiyati tedbirlerin başarılı ve tutarlı bir şekilde uygulanması sayesinde, bütün merkezlerde oynanan maçlardan sadece 4 tanesi FIBA Milli Takım ve Kulüp Müsabakaları için Korona virüs Protokolü doğrultusunda ertelendi.

Elemelerden önce hazırlık sürecinde; korona virüs salgını protokollerinin anlaşılmasını sağlamak ve farkındalığı artırmak adına, ev sahipleri, katılan ulusal federasyonlar ve yerel yetkililer ile birlikte toplam 400'den fazla katılımcıyla 18 çevrimiçi seminer düzenlendi.

Turnuvaların düzenlendiği merkezlerde güvenli bir ortam sağlamak için, tüm sporcular ve takım üyeleri, merkezlere gitmeden önce iki negatif korona virüs testi sundular. Bu testlerin biri seyahatten en geç 72 saat önce ve diğeri ise 5 gün önce yapıldı. Katılımcılar merkezlere vardıklarında tekrar test edildi. Seyahatlerden önce 5 binden fazla PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi yapıldı ve tesislerde ise 4 binin üzerinde PCR testi düzenlendi.

FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri'nin Şubat 2021'de oynanacak üçüncü ve son penceresi de tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için yine fanus formatında düzenlenecek.