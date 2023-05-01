FIBA Merkez Kurulu Manila'da toplandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, bu yılki FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşti.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu'nun FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026'nın ev sahipliği hakkını Almanya Basketbol Federasyonu'na ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin ev sahipliği hakkını da Katar Basketbol Federasyonu'na verme kararları öne çıktı.

Merkez Kurulu'na, Manila'daki gerçekleşecek final aşaması, grup maçlarında salon değişikliği ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 için devam eden hazırlıklar hakkında durum güncellemeleri sunuldu. Ayrıca toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, bu yaz gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları için beş ev sahibi ülkenin açıklanmasının ardından Fransa kadın ve erkek milli takımlarına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Olimpik Basketbol Turnuvaları için otomatik katılım hakkı verdi. 3x3 basketbol için, kadınlar ve erkekler arasındaki en üst sıradaki Fransız takımı, Paris 2024'e otomatik olarak katılım hakkı alacak.

Öte yandan Merkez Kurulu, FIBA Kıta Kupaları 2025 Elemeleri'nin birinci ve ikinci penceredeki maçlarının, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'dan sonra olduğu gibi Şubat 2024'te birleştirilip oynanacağını onayladı.