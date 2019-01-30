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FIBA Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 13.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.



Salon: Hala Mistrzow


Hakemler: Marius Ciulic, Apostolos Kalpakas, Zdenko Tomasovic


Anwil Wloclawek: Aaron Broussard 11, Kamil Laczynski 3, Michal Michalak 18, Josip Sobin 4, Jaroslaw Zyskowski 22, Mateusz Kostrzewski 4, Nikola Markovic 11, Vladimir Mihailovic 5, Chase Simon 6


Başantrenör: Igor Milicic


Banvit: McKenzie Moore 13, Jordan Morgan 12, Gary Neal 19, Alex Perez 18, D.J. Sheltonx 27, Metehan Akyel 6


Başantrenör: Hakan Demir


1. Periyot: 29-19 (Anwil Wloclawek lehine)


Devre: 47-39 (Anwil Wloclawek lehine)


3. Periyot: 67-61 (Anwil Wloclawek lehine)


4. Periyot: 80-80

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