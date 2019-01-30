FIBA Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 13.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Salon: Hala Mistrzow
Hakemler: Marius Ciulic, Apostolos Kalpakas, Zdenko Tomasovic
Anwil Wloclawek: Aaron Broussard 11, Kamil Laczynski 3, Michal Michalak 18, Josip Sobin 4, Jaroslaw Zyskowski 22, Mateusz Kostrzewski 4, Nikola Markovic 11, Vladimir Mihailovic 5, Chase Simon 6
Başantrenör: Igor Milicic
Banvit: McKenzie Moore 13, Jordan Morgan 12, Gary Neal 19, Alex Perez 18, D.J. Sheltonx 27, Metehan Akyel 6
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 29-19 (Anwil Wloclawek lehine)
Devre: 47-39 (Anwil Wloclawek lehine)
3. Periyot: 67-61 (Anwil Wloclawek lehine)
4. Periyot: 80-80