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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 96 - Sidigas Avellino: 88

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12.

hafta maçında Banvit, Bandırma'da konuk ettiği Sidigas Avellino'yu 96-88 mağlup ederek ilk iki için avantaj elde etti.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Yohan Rosso, Oskars Lucis, Tanel Suslov


Banvit: Alex Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Jordan Morganx 24, Rıdvan Öncel 2,Metahan Akyel 8, Gary Neal 18, D.J. Shelton 11, Ragıp Berke Atar 4, McKenzie Moore 13


Başantrenör: Hakan Demir


Sidigas Avellino: Patric Young 11, Ariel Filloy 8, Luca Campani 8, Luca Campogrande 4, Lorenzo D Ercole 8, Keifer Sykesx 43, Stefano Spizzichini 6


Başantrenör: Nenad Vucinic


1. Periyot: 27-19 (Banvit lehine)


Devre: 52-46 (Banvit lehine)


3. Periyot: 76-63 (Banvit lehine)

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