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FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bologna

Belçika’nın Antwerp şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four’unun finalinde Virtus Bologna, Tenerife’yi 73-61 mağlup ederek şampiyon oldu.

Belçika'nın Antwerp şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'unun finalinde Virtus Bologna, Tenerife'yi 73-61 mağlup ederek şampiyon oldu.


FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'unda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife karşı karşıya geldi. Bologna, ilk periyodu 20-8 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-24 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 58-44 üstün bitiren İtalyan ekibi salondan 73-61 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Bologna'da Kevin punter kaydettiği 26 sayı ile şampiyonluğa büyük katkı verdi. Tenerife'de ise Tim Abromaitis 18 sayıyla takımına katkı verdi.

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