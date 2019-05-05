FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bologna

Belçika'nın Antwerp şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'unun finalinde Virtus Bologna, Tenerife'yi 73-61 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'unda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife karşı karşıya geldi. Bologna, ilk periyodu 20-8 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-24 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 58-44 üstün bitiren İtalyan ekibi salondan 73-61 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bologna'da Kevin punter kaydettiği 26 sayı ile şampiyonluğa büyük katkı verdi. Tenerife'de ise Tim Abromaitis 18 sayıyla takımına katkı verdi.