FIBA ve IWBF iş birliklerini güçlendiriyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF), Mutabakat Anlaşması'nın 2023 sonuna kadar yenilenmesiyle ortaklıklarını güçlendirdi.

Basketbol ve tekerlekli sandalye basketbolunun dünyadaki yönetim organı olan iki kurum, aynı amaç doğrultusunda çalışmaya devam etmelerini sağlayacak olan anlaşmayı genişletti. İki kurum amaçlarını basketbolu en popüler spor topluluğu yapmak olarak belirledi.

Bu yeni imzalanan anlaşma, tekerlekli sandalye basketbolunun 3x3 aktiviteleri, yayın girişimleri ve pazarlama konseptlerine özel olarak odaklanarak IWBF ve FIBA arasındaki iş birliğini geliştirecek. IWBF, spor dünyasında özellikle bu alanlarda lider olan FIBA'nın desteğiyle gelişmeyi umuyor.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, “FIBA, uzun yıllardır IWBF ile yakın bir şekilde çalışıyor ve bu iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Sporumuzda yeni bir disiplin geliştirme konusunda edindiğimiz deneyim ve bilgilerimiz ile geçen yıl Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda elde edilen mükemmel yayın standartları, IWBF'nin gelecek vizyonuna yardımcı olabilir. Önümüzdeki dört yıl boyunca IWBF'yi yeni gelişme ve girişimlerinde desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

IWBF Başkanı Ulf Mehrens ise, “FIBA ailesinin bir parçası olarak görülmekten son derece onur duyuyoruz. İki format arasında daha fazla bağlantı geliştirmeye ve basketbol topluluğunun her alanına katılımı teşvik etmeye devam edebildiğimiz için çok heyecanlıyız. Bir federasyon olarak, IWBF nispeten küçük ve yeni. Bu nedenle, FIBA'nın kapsamlı bilgi ve deneyiminden destek ve rehberlik almak, federasyonumuzu büyütmek ve sporumuz için sürdürülebilir ve bağımsız bir gelecek kurmaya yardımcı olmak için zorunlu ve paha biçilmez” şeklinde konuştu.

İki kurum arasındaki çalışma ilişkisi 1992 yılında, bağımsız bir tekerlekli sandalye basketbol federasyonunun kurulmasının ardından IWBF Başkanı Sir Philip Craven MBE ve eski FIBA Genel Sekreteri Borislav Stankovic tarafından kuruldu. IWBF, FIBA Genel Tüzüğü kapsamında bir basketbol organizasyonu olarak tanınmaktadır.