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Fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Nöroşirurji Uzmanı Op.

Dr. Kerem Bıkmaz, fibromiyaljinin eklem dışı romatizma hastalığı olduğunu belirterek, "Toplumda yüzde 5 arasında görülmektedir. Görülme sıklığı 40-60 yaşlarda artar. Hastalık uyku bozuklukları, yorgunluk, depresyon, kas ve iskelet ağrılarıyla kendini gösterir" dedi.


INCA Klinik Dr. Kerem Bıkmaz, fibromiyalji konusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi. Op. Dr. Bıkmaz, "Öncelikle uyku saatleri düzene oturtulmalıdır. Bu sirkadiyen ritmi ve birçok hormonun sentezini olumlu yönde etkileyecektir. Beslenme ve kilo problemlerini önemsemek şart. Ağrılarınızın nedeni fazla kilolarınız olabilir. Bir diyetisyene başvurup bu sorunu ortadan kaldırmanız hem ağrılarınızı azaltacak hem de psikolojik olarak fazla kilolardan kurtulmak size iyi gelecektir" dedi.


Fibromiyalji hastalarında triptofan aminoasidinden zengin bir beslenme planı yapılması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Muz, ananas, fındık, hindi eti, ıspanak, yumurta triptofandan zengin besinlerdir. Triptofan mutluluk hormonu diye bilinen serotine çevrilir. Uyku, iştah ve dürtü kontrolünün düzenlenmesi serotonin görevleri arasındadır ve artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilidir. Hastalarda genellikle konstipasyon halk arasında kabızlık diye bahsettiğimiz durum sıklıkla gözlenir. Çözüm olarak bol su tüketimi, fiziksel aktiviteyi arttırıcı etkinlikler ve posadan zengin bir beslenme önerilir. Hastalarda kronik ağrı, yorgunluk, depresyona eğilim sebebiyle fiziksel aktivite azalır. Bu azalma erken dönemde osteoporoz (kemik erimesi) gelişim riskine de neden olabilmektedir. Hastalar yıllık kan kontrollerini yaptırmalı kalsiyum, fosfor ve vitamin D seviyelerine baktırmalılardır. Hiçbir ağrı kalıcı değildir, ağrının sebebini bulmak ve ona uygun bir tedavi yöntemi belirlemek en uygun yöntemdir" şeklinde konuştu.

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