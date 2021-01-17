FIFA, Mesut Özil-Fenerbahçe transferini sayfasında paylaştı

FIFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe'nin, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" paylaşımına sayfasında yer verdi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, FIFA da bu gelişmeyi sayfasına taşıdı. Sarı-lacivertli kulübün, Mesut'un uçağa binerken çektirdiği fotoğraf ile yaptığı; "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" bilgilendirmesini, FIFA da sosyal medya hesabında yer verdi. 13 milyon takipçili FIFA'nın bu gönderisine sporseverler büyük ilgi gösterdi.