FIFPRO Player IQ Büyümenin Ötesi Toplantısı yapıldı

FIFPRO (Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği) Player IQ Büyümenin Ötesi Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan FIFPRO Avrupa Başkanı David Terrier, futbolcuların fiziksel ve mental olarak korunması gerektiğini söylerken, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ise futbolcuları eğiterek futbol sonrası yaşama hazırladıklarını belirtti.

FIFPRO Player IQ Büyümenin Ötesi Toplantısı bugün İstanbul'da bir otelde düzenlendi. İstanbul'da oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde futbol endüstrisinin sürdürülebilirliğini futbolcuları merkeze koyarak gelişimini sağlamak, konuyla ilgili fikirleri birleştirmek gibi hedeflerin konuşulduğu toplantıda FIFPRO Avrupa Başkanı David Terrier, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop, TPFD Başkanı Saffet Akyüz, TPFD Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Sülün ve Altan Aksoy, TPFD eski Başkanı Hakan Ünsal, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birçok katılımcı yer aldı.

2022-2023 futbol sezonunda çakışan müsabaka programları ve artan bireysel iş yükü talepleri, bunun profesyonel oyuncuların sağlığı üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunan yeni FIFPRO raporunun sunulduğu toplantının açılış konuşmasını FIFPRO Avrupa Başkanı David Terrier yaptı. Terrier, “Türkiye'deki arkadaşlarımızı desteklemek üzere buradayız. Dayanışmamızı göstermek için çok önemli. Bu toplantıdaki konularımızdan biri oyuncuların iş yükü. Oyuncular bazen protesto edilebiliyorlar. Bizim oyuncuları fiziksel ve mental olarak korumamız gerekiyor. Onların sesinin yeterince duyulduğundan emin olmamız lazım. Diğer konu da finansal destek. Bir denge olmasını istiyoruz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bugün de bunu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saffet Akyüz: “İlkeli, gelişen, kalıcı değerler oluşturan bir dernek olmak için çalışıyoruz”

TPFD Başkanı Saffet Akyüz ise FIFPRO'nun ilk defa Türkiye'ye geldiğini belirterek, “Bizim FIFPRO ile 4 yıldır devam eden birlikteliğimiz var. Çok zorlu bir sürçten geçtik. Bu süreci tamamlayan Hakan Ünsal'a da teşekkür ediyorum. Derneğimiz futbolu bırakmış oyucular ayardım amacıyla kurulmuştu. Ama FIFPRO'ya entegre olduktan sonra gördük ki futbolcuları eğitirsek futbol sonrasında kimseye muhtaç olmazlar. Türkiye olarak oyunculara aktifken yardım etmemiz gerektiğini gördük. Böylece kuruluş amacımızı değiştirerek yeni bir vizyon kendimize kattık. Sezon başı kamp hizmeti, avukatlık hizmeti, sezon başı ölçüm hizmetleri veriyoruz. Biz 4 yıllık bir dernek olduğu için uyum sürecinin yavaş odluğunun farkındayız. Ama diğer üyeleri yakalamak için çabalıyoruz. Sizlerin desteğiyle derneğimiz daha aktif dernek haline gelecektir. Pandemiden sonra yüz yıllık bir felaket de yaşadık. Deprem hayatımızın gerçeği. 50 bin vatandaşımız bu depremde vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin bir de futbola yansıması var. Deprem sonrası profesyonel 9 takım ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımlardaki oyuncuların mağduriyetleri oluştu. Biz de TFF ile görüşerek birkaç ortak paydada buluştuk. Deprem sonrası oynayacak alanları oluşturduktan sonra vefat eden, evi yıkılan oyuncuları bulduk, temas kurduk. Yaklaşık 80 oyuncuya bütçemiz nazarında yardımda bulunduk. Birçok sıkıntılar yaşandı. Burada avukatlarımız devreye girdi. Boşta kalan oyuculara maddi yardımda bulunduk. Daha sonra TFF'nin de Omuz Omuza kampanyası oldu. FIFPRO ailesine de teşekkür ediyorum, büyük bir yardımda bulundular. Bizler ilkeli, gelişen, kalıcı değerler oluşturan bir dernek olmak için çalışıyoruz. Bu zorluklar bizi daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.

Hamit Altıntop: “Eski futbolcuları daha fazla bu işin içine sokmalıyız”

Kulüplerin içinde eski futbolcuların daha fazla yer alması gerektiğini savunan Hamit Altıntop da, “Ben futbol aşkımı içimde sürdürdüm. Sürekli maça odaklandım. Bir yandan da performansı en üstte tutmak için mücadele verdim. Kendime hep meydan okuyordum. Medya veya kulüple hiç mücadelem olmadı. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Benim bakış açım buydu. Şimdi sosyal medya ve takımın üzerindeki baskıyla bu zor olabiliyor. Çok da bilmedikleri bir sektörde çalışıyorlar. Futbol çok spesifik bir sektör. Burada da birinci sorumluluğumuz; eski futbolcuları daha fazla bu işin içine çekmeliyiz. Çünkü bizim deneyimizi yeni nesille, onların kulüpleriyle paylaşmamız lazım. Ama doğru pozisyonda tabii. Çok deneyimli insanlar koymamız gerekiyor hem takımın içine hem de oyuncuların çevresine. Bu da kulüplerin sorumluluğu. Oyuncuları doğru yöne yönlendirmek lazım” cümlelerine yer verdi.

Altıntop, ayrıca 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ve Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de, “Umarım güzel, futbol dolu bir hafta sonu yaşarız. 3 sene boyunca bu finale hazırlandık. Büyük bir keyif bizim için” dedi.