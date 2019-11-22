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Fikirtepe'de 4 katlı binada yangın paniği

Kadıköy Fikirtepe’de bir apartmanda yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı. Paniğe sebep oldu. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kadıköy Fikirtepe Bülbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.


Binanın çatısının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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