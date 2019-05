Fikret Orman, Beşiktaş balonuyla Kapadokya semalarında tur attı

Beşiktaş'ın amblemi ve 'Come to Beşiktaş' mottosunu taşıyan balon, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük tur şirketlerini bünyesinde bulunduran Dorak Holding ile yaptığı iş birliği kapsamında dünyada ilk olacak bir projeye daha imza atıyor. Holding, Kapadokya'daki balon filosuna üzerinde Beşiktaş amblemi ve ‘Come to Beşiktaş' yazan sıcak hava balonunu da kattı. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'nın eşsiz manzarasına karşı uçuşlarına başlayan Beşiktaş balonu, başta Uzakdoğu'dan gelen turistler olmak üzere hem yerli hem de yabancıların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

İspanya'da yaklaşık 3 aylık yapım süresi sonunda Türkiye'ye getirilen Beşiktaş sıcak hava balonu, her gün yaklaşık 3 bin kişinin 150 balon ile gün doğumunu karşıladığı Kapadokya'da yükselerek eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. Kapadokya'ya giderek Beşiktaş balonuna binen Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş'ın globalleşme projelerine de hız kesmeden devam ediyoruz. Beşiktaş sıcak hava balonu dünyada bir ilk niteliği taşıyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarından olan Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine harika bir deneyimle eşlik edeceğiz. Hem Beşiktaş'ın tanıtımı hem de Kapadokya turizmine katkı sunacağını düşündüğümüz bir adım oldu. Bu işbirliği; İstanbul turlarına Vodafone Park'ın ve müzemizin dahil edilmesinin yanı sıra bu tarz farklı girişimleri de kapsıyor” dedi.

"Beşiktaş'ı, Kapadokya semalarında gururla göstereceğiz"

Come to Beşiktaş balonunu, Kapadokya semalarında görmekten, büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade eden Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ise, "Kapadokya çok önemli bir destinasyon. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimizi Kapadokya'da ağırlıyoruz. Dünyada sıcak hava balonunda öncü bölgelerinden. Buradaki balon filomuza BJK Come to Beşiktaş balonunu kattığımız için çok mutluyuz. Spor ve turizmin bir arada pazarlanmasının Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eşsiz deneyim için tüm Beşiktaş taraftarını Kapadokya'ya bekliyoruz. Beşiktaş ile farklı projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.