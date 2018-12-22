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Fikret Orman: "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştuğu etkinlikte yaptığı açıklamada, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştuğu etkinlikte yaptığı açıklamada, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz" dedi.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şeref Turu etkinliğine katılmak için İstanbul'da bulunan Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi. Burada yapılan etkinlikte üyelere konuşma gerçekleştiren Başkan Orman, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız" diye konuştu.


Etkinliğin sonunda Orman, dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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