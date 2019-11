Fikret Orman'ın ihracını istediği Ozan Biber, ihraç kararını iptal ettirdi

Beşiktaş'ın bir önceki başkanı Fikret Orman'ın genel kurulda "İhracını istiyorum" demesinin ardından Disiplin Kurulu talimatıyla ihraç edilen Genel Kurul Üyesi Ozan Biber'in ihraç kararı mahkemece iptal edildi. Ozan Biber'le birlikte ihraç edilen bir diğer isim Ahmet Gelberi, genel kurul üyeliğine geri döndü. Orman döneminde birçok isim ihraç edilirken, alınan bu karar, diğer isimler için de emsal oldu.

Beşiktaş'ta bir önceki başkan Fikret Orman'ın 4 yıl önce gerçekleşen genel kurulda "İhracını istiyorum" demesinin ardından Disiplin Kurulu talimatıyla kulüpten ihraç edilen Genel Kurul Üyesi Ozan Biber, açtığı davayı kazandı ve mahkeme, ihraç kararını iptal etti. Ozan Biber'le birlikte ihraç kararı iptal edilen Ahmet Gelberi'nin kazandığı bu dava, ihraç edilen diğer isimler açısından da emsal oldu. Orman döneminde ihraç edilen ya da ceza alan Sinan Vardar, Yalçın Karadeniz, Seyit Ateş ve Şeref Nasır gibi isimler, sık sık aldıkları bu cezanın hukuksuz olduğunu dile getiriyordu. 5 yıl disiplin cezası alan ve seçme-seçilme hakkı elinden alınan Divan Kurulu eski Başkanlarından Şeref Nasır, ceza süresi dolduktan sonra Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olmuştu.

Biber: "Daha önce kimseye ceza verilmedi"

Alınan kararın ardından bir açıklama yapan Ozan Biber, "Daha önce Serdar Bilgili ve Yıldırım Demirören dönemlerinde kimse ihraç edilmedi, hatta kimseye ceza da verilmedi. Mahkemenin kararı, ihraç edilenlerle ilgili bir ilk oldu. Sinan Vardar, Yalçın Karadeniz, Seyit Ateş, Şeref Nasır gibi isimler de daha önce ihraç ve cezayla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Ozan Biber, "7 yaşında formasını giymeye başladığım, 12 yıl boyunca giymeye devam ettiğim, kaptanlık bandını taktığım, ülke içinde ve dışında gururla şerefli formasını terlettiğim aşkım, sevdam, derdim, canım Beşiktaş'ımdan beni iftira, kumpas ve organize sistemler kurarak sözde kovmaya çalışanlara karşı yaklaşık 4 yıldır süren hukuki mücadelemi bugün zaferle sonuçlandırdım, kazandım. Bugün kazandığım dava kararı, bu davanın bittiği değil yeniden başladığı anlamını taşımaktadır. Bana bu iğrenç kumpası kuranların adalet önünde yargılanmaları, maddi manevi cezalandırılmaları için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Unutulmamalıdır ki; şeref ve haysiyet herkese lazım olan bir değerdir. Bu kutsal değerlerden yoksun olanlar pusu kurar, iftira atar, saldırır ve itibar suikastçiliği yaparlar. Bu karalama ve iftira süreçlerinde bana inanan, sevdama karşı zerre hata yanlış yapmayacağımı bilen,konuyla ilgili ilk günden bugüne kadar bana güvenen, her daim destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün adalet ve hukuk kazandı. Bugün Beşiktaş kazandı. 38 yıldır olduğu gibi her zaman ve her konuda alnım ak, başım hep dikti. Ben, genel kurulda hukuka, vicdana, mantığa aykırı olarak haksız yere dar ağacında idam edilirken, ihraç oylaması öncesi savunma konuşmamı yaptıktan sonra kürsüye çıkıp konuyla ilgili hiçbir ispatı olmadan, dayanaksız, konudan tamamen bağımsız, direkt şahsi husumetinden dolayı 'Ben Ozan Biber'in de ihraç edilmesini istiyorum' diyen Fikret Orman ile birlikte tek adamdan talimatla emir alan, trollerin ilettikleriyle iş yapan, bağımsız olamayan ve resmen skandal karara imza atan Disiplin Kurulu Başkanıyla beraber tüm üyeleri kaybetmişlerdir. Disiplin Kurulu şahsıma 4 yıldır yaşattığı bu skandalla bugün bitmiştir. Beşiktaş'ın çocukları cesur ve korkusuzdur. Bunu hiçbir zaman anlayamadılar ve anlayamadan da kaçıp gittiler. Biz hep hancıydık, onlar ise yolcuydu. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.