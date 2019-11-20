Fikriye ve Latife sahnelendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı oyun Maltepeli izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Oyunda işgal edilen Türk topraklarında vatanın küllerinden doğuşunun hikâyesi anlatıldı. Ömrünü vatan toprağının tam bağımsızlığına adayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü herkesten farklı gözlerle görmüş iki kadının; onunla varlık, onsuz yokluk öyküsü sahnelendi. Oyunda tiyatro severler, Mustafa Kemal'in özel hayatındaki en çarpıcı dönemlere de tanıklık etti. Şeniz Kurultay Gürakan'ın yazdığı oyunu Nesimi Kaygusuz yönetti. 2 perdelik oyunun kostümlerini Fadim Üçbaş, müziklerini Efe Ünal üstlendi. Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesini sahneye taşıyan oyunda rol alan Şeniz Kurultay Gürakan ve Zeynep Güngörenler sahne performanslarıyla göz doldurdu.