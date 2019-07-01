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Fildişi Sahili, Namibya'yı 4 golle geçti

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3.

maçında Fildişi Sahili, Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Namibya, 30 Haziran Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fildişi, 39. dakikada Gradel, 58. dakikada Die, 84. dakikada Zaha ve 89. dakikada Cornet'in attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Namibya'nın tek golü ise 71. dakikada Kamatuka'dan geldi.


Bu sonuçla grup maçlarını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi.

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