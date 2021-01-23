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File derbisi Fenerbahçe'nin

Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Maç sonu iki takım oyuncuları alkışlar eşliğinde salondan çıkarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de iki takımı alkışlayanlar arasındaydı.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol


Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim


Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)


Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)


Setler: 22-25, 22-25, 21-25


Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

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