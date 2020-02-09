Filede derbi Fener'in

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı setlerde 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.