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Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.


2019 ve 2021'nin ardından Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.



Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic


Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)


Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)


Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)


Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6


Süre: 146 dakika (24,29,36,43,14)

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