Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde grup etabını namağlup tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu namağlup zirvede tamamladı.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal

Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz) , Dominik Biegajlo (İngiltere)

Çekya: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Ahmet, Efe, Kaan, Mustafa, Arda)

Setler: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

Süre: 98 dakika (23,22,26,27)