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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikide iki yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap ikinci maçında Portekiz’i 25-19, 26-24 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap ikinci maçında Portekiz'i 25-19, 26-24 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti.


İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Millilerde Portekiz karşısında en skorer isim 20 sayıyla Adis Lagumdzija olurken ona; Burak 12, Yiğit 9, Efe ve Bedirhan 4'er, Oğuzhan 2, Ahmet, Murat ve Mirza 1'er sayıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, yarın ilk etaptaki son maçında TSİ 19.00'da Belarus ile karşılaşacak.



Salon: Chyzhovka-Arena


Hakemler: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)


Portekiz: Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)


Türkiye: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L), Caner (L), (Ahmet, Mirza, Efe)


Setler: 19-25, 24 -26, 17-25


Süre: 79 dakika (25, 33, 21)

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