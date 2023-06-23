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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde yarı finalde Çekya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’in yarı finalinde yarın Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde yarın Çekya ile karşılaşacak.


2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 18.00'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde Çekya ile oynayacak. Diğer yarı finalde Hırvatistan ile Ukrayna, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.


Filenin Efeleri, Çekya'yı mağlup ederek finale yükselmesi halinde 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.


FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.


Millilerin 14 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:


Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan


Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz


Smaçörler: Burutay Subaşı, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija


Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç, Faik Samet Güneş


Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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