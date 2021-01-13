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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 Yaptı

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında A Milli Erkek Voleybol Takımı Kuzey Makedonya’yı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında A Milli Erkek Voleybol Takımı Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Millilerde Adis Lagumdzija 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; ona Burutay Subaşı 14, Vahit Emre Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6, Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe ve Faik Samed 1'er sayıyla eşlik etti.


Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü TSİ 20.00'da Bosna Hersek ile karşılaşacak.



Salon: Boris Trajkovski


Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)


Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Efe, Arda, Faik Samed)


Kuzey Makedonya: Milev, Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Mihailov (L) (Angelovski, Nikolovski (L), Savovski)


Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12


Süre: 90 dakika (22, 24, 24, 20)

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