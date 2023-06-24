Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi yarı final maçında Çekya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, finalde Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Öte yandan Filenin Efeleri, bu sonuçla 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)

Çekya: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)

Setler: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12

Süre: (29,25,29,35)