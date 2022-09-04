Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD’ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Salon: Gliwice
Hakemler: Muranaka Shin, Concia Pedro Fabian
ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)
Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)
Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12