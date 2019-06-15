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Filenin Efeleri, grubun son maçında Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6.

maçında yarın deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.


2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden ve oynadığı 5 karşılaşma sonunda namağlup lider durumda bulunan A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 18.10'da Letonya'ya konuk olacak. Letonya'nın başkentki Riga'da bulunan Daugava Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Daniel Apanowicz (Almanya) - Salvis Kurtiss (Letonya) hakem ikilisi yönetecek.


Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda daha önce oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:



1.Maç | Türkiye - Letonya: 3-0 (25-21, 26-24, 25-20)


2.Maç | Belçika - Türkiye: 1-3 (25-22, 14-25, 22-25, 21-25)


3.Maç | Slovakya - Türkiye: 0-3 (20-25, 18-25, 17-25)


4.Maç | Türkiye - Slovakya: 3-0 (25-15, 25-11, 25-17)


5.Maç | Türkiye - Belçika: 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-16)

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