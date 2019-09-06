İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'yı 3-0 mağlup etti.


Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası çalışmalarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, ilk seti 25-22, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-22'lik üstünlükle tamamlayarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.


Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de ay-yıldızlılar 25-23 kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.