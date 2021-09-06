Filenin Efeleri, Hollanda'ya yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. Filenin Efeleri, gruptaki son maçını 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de turnuvanın ev sahibi Finlandiya ile oynayacak.

Salon: Hakametsa

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Emre, Adis, Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan)

Hollanda: Tuinstra, Plak, Abdel-Aziz, Andringa ,Wiltenburg, Keemink, Dronkers (L) (Jorna, Ter Horst, Ter Maat, Parkinson, De Weijer)

Setler: 25-22, 25-27, 25-27, 23-25

Süre: 121 dakika (25, 34, 32, 30)