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Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya yolcusu

11-16 Ocak tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.

11-16 Ocak tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.


TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda, Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde yapılan antrenman hücum ve savunma üzerine taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla tamamlandı. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Filenin Efeleri, yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e hareket edecek.


Milliler, C Grubu'nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki tüm karşılaşmalarını Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak.


Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:



12 Ocak 2021


20.00 Bosna Hersek - Türkiye



13 Ocak 2021


20.00 Türkiye - Kuzey Makedonya



15 Ocak 2021


20.00 Türkiye - Bosna Hersek



16 Ocak 2021


20.00 Kuzey Makedonya - Türkiye



Statü


İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

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